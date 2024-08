( VÍDEO) Jovem sofre traumatismo craniano em acidente durante derrubada no interior do Acre

Na manhã desta quinta-feira (15), o jovem Antônio Vinícius Cavalcante, de 23 anos, sofreu um grave traumatismo cranioencefálico enquanto transitava em uma carroça puxada por bois na zona rural de Brasiléia, no Acre. O acidente ocorreu no Ramal Esperança, no Seringal Porongaba. Antônio Vinícius, foi atingido por uma árvore durante uma derrubada.

De acordo com relatos de moradores locais, o jovem não percebeu a proximidade de uma árvore que estava sendo derrubada. Apesar de tentar evitar o impacto, a árvore caiu sobre a carroça, matando os dois bois e causando ferimentos gravíssimos em Antônio Vinícius. Segundo informações, um pedaço de madeira teria batido no crânio do rapaz causando o traumatismo.

Após o acidente, ele foi rapidamente socorrido por moradores e levado ao Hospital Raimundo Chaar, onde foi entubado. Diante da gravidade do seu estado de saúde, foi necessário seu encaminhamento ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permanece em condição gravíssima.

Por altoAcre

