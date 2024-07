Jovem Pula de Carro em Movimento e é Socorrido em Rio Branco

Na noite do último sábado, 27 de julho, Renan Felisberto, de 26 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) após pular de um carro em movimento na rua Quintino Bocaiúva, no bairro Bosque, em Rio Branco.

De acordo com informações, Renan, que aparentava estar sob efeito de álcool, participava de uma festa na companhia de sua namorada. Durante a viagem de volta, ele decidiu pular do veículo em movimento, ação que quase resultou em um atropelamento por outro carro que transitava no sentido contrário.

Renan sofreu vários ferimentos pelo corpo e foi levado ao pronto-socorro para receber atendimento médico. A rápida intervenção do SAMU foi crucial para evitar consequências mais graves.

As autoridades continuam investigando as circunstâncias do incidente.

Por Acreonline.net

