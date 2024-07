Jovem morre em acidente trágico na cidade de Sena Madureira

Na noite da última terça-feira (02), um trágico acidente resultou na morte de Diego Diniz, um jovem que viajava na carroceria de uma caminhonete. O incidente ocorreu no município de Sena Madureira, na Rua Virgulino de Alencar, próximo à antiga pista de pouso.

De acordo com informações, Diego estava participando de uma festa de confraternização em uma distribuidora localizada na Avenida Brasil. Após o evento, ele deixou o local na carroceria de uma caminhonete. Pouco tempo depois, sofreu uma queda, batendo com força no asfalto e não resistiu aos ferimentos.

As autoridades locais estão investigando as circunstâncias do acidente para determinar as causas exatas do ocorrido.

Por Acreonline.net

