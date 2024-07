Jovem morre carbonizado em grave acidente na BR-364

O jovem Guilherme Deambrosio, 18 anos, morreu carbonizado na madrugada desta segunda-feira (15) na BR-364, na rotatória de acesso ao lado do trevo do Posto Savana, na chegada de Ouro Preto do Oeste. Duas garotas conseguiram sair do veículo. O grupo estava retornando de uma cavalgada.

Guilherme era o condutor do veículo, um Toyota Corolla, que teria batido contra o meio-fio, provocando capotamento e o incêndio.

Uma das sobreviventes foi hospitalizada no Hospital São Lucas, com queimaduras pelo corpo, fraturas e quebradura em uma perna. A jovem está em uma UTI, seu quadro é estável e não corre risco de vida.

A Polícia Militar de Ouro Preto do Oeste prestou auxílio a PRF, e o Corpo de Bombeiros foi acionado ao local do acidente para conter as chamas do veículo. A dinâmica do acidente não foi divulgada pela PRF.

