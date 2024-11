Jovem monitorado pela justiça é assassinado em Rio Branco

Dheyme Marques dos Santos, de 23 anos, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (15) enquanto trafegava de bicicleta na Travessa Honório Alves, bairro Quinze, em Rio Branco. Segundo testemunhas, dois homens armados chegaram em um carro e dispararam várias vezes contra a vítima, que tentou correr para pedir socorro, mas caiu em frente a uma igreja evangélica.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas Dheyme já estava sem vida ao chegar a equipe médica. O jovem era monitorado pela justiça, mas as motivações do crime ainda são desconhecidas. A Polícia Civil está investigando o caso para identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do homicídio.

Ronaldo Duarte -Acreonline.net

