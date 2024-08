Jovem é preso após furtar picanha dentro de supermercado

Neste sábado (3), a Guarda Municipal de Rio do Sul recebeu uma denúncia de furto em um supermercado no bairro Laranjeiras. Um homem furtou peças de picanha avaliadas em R$ 402,14. O funcionário do supermercado perseguiu o suspeito e recuperou a carne, mas o ladrão fugiu. Utilizando imagens das câmeras de segurança, a Guarda Municipal localizou e prendeu o jovem de 24 anos em flagrante, encaminhando-o à delegacia para as devidas providências legais.

Por acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram