Jovem é executado a tiros em Rio Branco

Na tarde da última quarta-feira, 3 de julho, Henrique Douglas Feitosa Furtado, de 23 anos, conhecido como ‘GP’, foi assassinado na Travessa Corinthians, bairro Belo Jardim II, em Rio Branco. Henrique, que estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

De acordo com informações da polícia, Henrique estava trabalhando em uma empresa de carroceria e, ao sair do serviço em direção à sua residência, foi abordado por criminosos não identificados. Ele foi agredido na cabeça e alvejado com 12 tiros no peito.

Os moradores, ao ouvir os disparos, encontraram Henrique inconsciente e acionaram O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) quando chegou, o jovem já estava morto.

As investigações seguem para identificar os autores do crime.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram