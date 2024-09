Jovem é agredida com socos no rosto depois de esbarrar acidentalmente em um homem

Uma jovem, identificada como Brendha Talita, foi agredida a socos depois de esbarrar acidentalmente em um homem próximo a uma conveniência em Ji-Paraná (RO). Com as agressões, a vítima sofreu uma fratura no nariz e precisou passar por cirurgia.

O caso aconteceu no fim de semana e ela decidiu trazer à tona através das redes sociais na última quarta-feira (11). Brendha relatou que estava na faculdade, depois foi até a conveniência e na saída foi surpreendida com a atitude agressiva.

“Fui ficando desacordada, fui ficando mole, já cheguei no hospital desacordada”, relatou nas redes sociais.

Brendha relatou que o suspeito estava visivelmente alterado e decidiu revidar o esbarrão acidental mesmo depois do pedido de desculpas. Ela foi seguida e agredida com socos no rosto. Imagens feitas pela vítima após o incidente mostram a roupa encharcada de sangue e as marcas das agressões.

“Não consigo dormir, a cada meia hora tenho espasmo, aí tem que cuidar porque não pode voltar o sangramento contínuo. Não posso passar nervoso, mas como não se estressa? A última coisa que eu queria era expor uma situação dessa, eu só expus porque ele ia sair ileso”, comentou.

De acordo com a vítima, o local próximo ao estabelecimento estava deserto no momento da agressão, até que um amigo chegou para socorrê-la. Já debilitada pelos golpes, a mulher foi levada pelo o amigo até o Hospital Municipal de Ji-Paraná, onde passou por procedimentos cirúrgicos.

O caso foi registrado como Lesão Corporal Gravíssima. A Polícia Militar foi acionada após o ocorrido e iniciou as investigações. Os agentes se deslocaram até o local da agressão para tentar identificar o agressor, mas ele já havia fugido.

