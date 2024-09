Jogador posta foto com camisa de equipe ‘rival’ e é agredido por torcedores

O lateral-direito Niklas-Wilson Sommer, do Nuremberg, da Alemanha, foi agredido por torcedores do clube após compartilhar uma foto em suas redes sociais com a camisa do rival, Bayern de Munique. Segundo a imprensa local, o ataque ocorreu no domingo, 1 de setembro, próximo à casa do atleta.

O Nuremberg, atua pela segunda divisão da Bundesliga, foi goleado no final de semana por 4 a 0 pelo Magdeburg. Na partida, torcedores levaram faixas contra o lateral-esquerda. “Niklas Wilson, você é uma m…, como o Bayern”.

Após o ato de violência contra Niklas-Wilson, o Nuremberg declarou que “o clube nunca aceitará que seus jogadores sejam submetidos a ataques físicos. O que aconteceu é absolutamente inaceitável e vai contra os valores que defendemos na FCN”, declarou o clube.

A polícia alemã abriu uma investigação para identificar os agressores.

