Jairo Cassiano se reúne com Minoru Kimpara e Alan Rick e confirma “cinema na comunidade”, em Sena Madureira

O ex-prefeito de Sena Madureira e assessor parlamentar, Jairo Cassiano, esteve reunido recentemente com o presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour, Minoru Kimpara e com o senador Alan Rick (UB) tratando sobre o projeto “Cinema sobre rodas – o cinema na sua comunidade”. A meta principal do encontro foi assegurar que tal iniciativa seja promovida em Sena Madureira, cidade do interior do Acre.

O projeto é custeado com emenda parlamentar destinada pelo senador Alan Rick e realizado pela Fundação Elias Mansour. Além de ter a oportunidade de assistir ao filme, os moradores também são servidos com muita pipoca e picolés.

Jairo Cassiano disse ter acompanhado o “Cinema sobre rodas”, em Rio Branco e vislumbrou a possibilidade de poder contemplar Sena Madureira, sua cidade natal. “Solicitei, junto à secretaria de cultura e ao senador Alan Rick, a apresentação do ônibus do cinema sobre quatro rodas. Vamos ver o bairro e marcar o dia para fazermos uma grande festa em Sena Madureira. Fico feliz em poder contribuir com a minha cidade que tanto amo através da cultura e do esporte”, destacou.

O senador Alan Rick, destaque da política Acreana por ter investimentos em várias áreas, salientou que Sena Madureira não poderia ficar de fora dessa iniciativa. “Estou atendendo a solicitação da população, através do amigo Jairo Cassiano. Esse projeto que está dando certo em Rio Branco, também será colocado em prática no interior. Tenho trabalho em todos os segmentos, mas tenho consciência que precisamos levar alegria e a cultura para as crianças e as famílias que mais precisam”, frisou.

Sena Madureira será o primeiro município do interior a receber o projeto “Cinema sobre quatro rodas – o cinema na sua comunidade”.

Por Acreonline.net

