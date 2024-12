Jairo Cassiano participa de evento comunitário no município de Mâncio Lima

O tesoureiro estadual do União Brasil e assessor parlamentar, Jairo Cassiano, participou na noite do último sábado (7) de um grande evento no município de Mâncio Lima organizado pela União Municipal das Associações de Bairros (UMAB). A cerimônia marcou a posse das 10 novas Diretorias das associações de bairros e comunidades.



Jairo Cassiano esteve acompanhado do vice-prefeito eleito, Andinho, e representou no ato o senador Alan Rick. “Estou muito feliz em estar ao lado do meu irmão e presidente do União Brasil em Mâncio Lima, o vice-prefeito eleito, Andinho. Fiquei Extremamente feliz pelo convite da UMAB e parabenizo a todos os líderes comunitários, em nome do presidente Tertuliano Roque. Eu que sou do município de Sena Madureira sei a importância do líder comunitário que recebe as reivindicações das famílias e faz essa ponte junto ao poder executivo e legislativo.

O senador Alan Rick tem investimentos em todas as áreas, com ênfase pela saúde e também pela assistência social. É nos bairros que moram as famílias e as políticas públicas precisam chegar, por isso, fiz questão de participar desse evento e parabenizo todas as diretorias”, destacou Jairo.

A atual vice-prefeita, Angela, o ex-prefeito Dr. Luiz e vários líderes comunitários estiveram presentes no evento.

