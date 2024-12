Jairo Cassiano participa de agenda com o Ministro Waldez Góes liderada pelo senador Alan Rick

O ex-prefeito de Sena Madureira e assessor parlamentar Jairo Cassiano participou na última quinta-feira (19) de compromissos importantes em Rio Branco durante a visita do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. O ministro veio ao Acre a convite do senador Alan Rick (UB).

Também participou da agenda o ex-secretario de saúde do Acre, Gemil Junior, primeiro suplente de senador.

O ministro participou do seminário “A solução para o saneamento básico na Amazônia – O modelo inovador do Estado Amapá”, que o mesmo implantou quando era governador do referido Estado, ocorrido no auditório da OAB/ACRE.

“Foi com grata satisfação que pude participar desse momento importante para o Estado do Acre juntamente com o senador Alan Rick e o ministro Waldez Góes. O saneamento básico é um tema muito importante porque representa saúde e uma melhor qualidade de vida para a nossa população.

O senador Alan Rick tem defendido essa causa, principalmente em relação a implantação de aterros sanitários nas cidades do Acre. Tenho a consciência de que nenhuma cidade consegue desenvolver se não tiver um projeto de saneamento básico, água potável e a coleta do lixo adequada”, destacou Jairo.

Por AcreOnline.net

