Jairo Cassiano participa da formatura do Proerd Rural em Sena Madureira e representa o senador Alan Rick

Na manha desta quinta-feira (31), o ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano, participou de um importante evento com estudantes da zona rural. Trata-se da primeira formatura do Proerd envolvendo alunos da zona rural de Sena Madureira.

O evento foi bastante prestigiado e ocorreu na Igreja Assembléia de Deus, km 21 da BR-364, sentido Sena a Rio Branco. O Proerd é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e a violência, sendo coordenado no Acre pela Polícia Militar.

Na ocasião, Jairo Cassiano representou o senador Alan Rick (UB). Inicialmente quero parabenizar a Polícia Militar pela implantação em Sena Madureira da patrulha rural. Com relação ao Proerd, trata-se de um programa que tem referência internacional. Aqui no Acre, já formou mais de 200 mil estudantes. O senador Alan Rick é um parceiro da Polícia Militar, da Segurança Pública e, ao longo de seus mandatos já investiu milhões de reais nessa área. Estamos contentes em dar a nossa parcela de contribuição. Essa guerra contra as drogas e a violência não é somente da PM, precisa ser combatida por todos nós”, destacou.

Jairo lembrou que dentre as ações preventivas pleiteadas por Alan Rick estão as Escolinhas de futebol do Instituto Léo Moura. “São centenas de crianças atendidas que aprendem não somente as noções do futebol, como também, ensinamentos para a vida. Vamos continuar incentivando essa área”, completou.

Ele também agradeceu o convite do Coronel Luciano Dias, comandante geral da PM do Acre e do coronel Michel Casagrande que já foi comandante da PM em Sena Madureira.

Em seu rol de ensinamentos, o Proerd alerta dos estudantes a se prevenir das drogas, um mal que destrói famílias no mundo inteiro.

Por Acreonline.net

