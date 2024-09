Jairo Cassiano entrega premiação para o campeão do Rodeio da Tarauacá Rural Show

O ex-prefeito de Sena Madureira e atual assessor parlamentar, Jairo Cassiano, participou no último final de semana de uma das maiores Feiras de Agronegócio da região do Envira. A “Tarauacá Rural Show” ocorreu durante cinco noites na cidade de Tarauacá e atraiu centenas de pessoas.

Na ocasião, Jairo Cassiano representou o senador da república Alan Rick (UB) e fez a entrega da premiação para o campeão do Rodeio. “Estou muito feliz em participar de uma das maiores festas de agronegócio da região do Envira, no município de Tarauacá. Em nome da Irineide e da Mirla, parabenizo toda a comissão organizadora. É um evento que fomenta a economia nessa região, principalmente no setor de agronegócio. Mas não contempla somente o Agronegócio, todo mundo ganha. Ganha os hotéis, os restaurantes, o setor cowntry, enfim. Estou tendo a responsabilidade de representar o senador Alan Rick que é parceiro desse evento”, salientou.



Conforme Jairo Cassiano, o senador Alan Rick alocou 200 mil reais para o evento em Tarauacá. “ Ao representar o senador, reiteramos o nosso compromisso com as festas de Agronegócio do Acre. O senador Alan Rick tem investimentos em vários setores (saúde, educação, segurança, esporte, cultura, área social), mas no ano passado ele foi eleito o presidente da comissão da Agricultura e reforma agrária, se tornando referência do Agro no congresso Nacional.

Para nós é um orgulho porque ele é o primeiro político do Acre a presidir uma comissão tão importante. Tarauacá está de parabéns pelo evento e vamos continuar incentivando essa área”, completou.

Além dos shows musicais, a Tarauacá Rural Show também abriu espaço para vários empreendedores.

Por Acreonline.net

