Investindo no futuro do agronegócio, governo do Acre entrega novas máquinas agrícolas para fortalecimento da agricultura familiar

O governador Gladson Cameli realizou na manhã desta quinta-feira, 4, em Rio Branco, a entrega de maquinário, no valor de R$ 5,6 milhões, destinado ao fortalecimento das cadeias produtivas do agronegócio, beneficiando diretamente pequenos e médios produtores do estado envolvidos na agricultura familiar. Trata-se da primeira parte de uma entrega que totaliza quase R$ 48 milhões em investimentos.



A cerimônia contou com a presença do senador Márcio Bittar, cujas emendas parlamentares foram fundamentais para a aquisição, além de dezenas de pequenos produtores rurais de quatro comunidades da capital, que estão entre os beneficiados.

O evento, que teve lugar na sede da Mecanização da Secretaria de Estado de Agricultura, faz parte de um esforço contínuo do governo estadual em impulsionar um dos setores que mais cresce no Acre. O agronegócio é uma prioridade para a administração de Cameli, sendo um motor significativo para a geração de emprego e renda no estado.



“Gratidão à equipe e à bancada federal pela união de esforços, principalmente aqui na figura do senador Márcio Bittar. Estamos executando parte dos mais de R$ 40 milhões destinados à agricultura familiar, melhorando as condições de trabalho e escoamento para pequenos produtores. Parabenizo a Secretaria de Agricultura, pelo trabalho extraordinário na captação e execução desses recursos, beneficiando quem gera emprego e renda neste estado. Vamos seguindo em investimentos, aumentando a produção e enfrentando os desafios climáticos, do pequeno ao grande produtor”, destacou Gladson Cameli.

Início de algo ainda maior

Durante a entrega, foram recebidos equipamentos avaliados em R$ 5,6 milhões, entre eles três escavadeiras hidráulicas, duas pás carregadeiras, três grades aradoras, três grades niveladoras, uma roçadeira de arrasto, cinco microtratores, seis plantadeiras-adubadeiras, seis tratores agrícolas, dois pulverizadores e três distribuidores de calcário. Esses equipamentos fazem parte da primeira etapa do Convênio 912328/2021, celebrado com o Ministério da Agricultura e Pecuária, cujo valor global é de quase R$ 48 milhões.



Além disso, foi assinada a ordem de entrega de mais R$ 10 milhões para a execução da segunda etapa do projeto. Esse convênio contempla, ao todo, uma vasta gama de maquinário agrícola, incluindo trator de esteira, máquinas para beneficiamento de café, secadores rotativos de café, subsoladores afofadores de mandioca, pá carregadeira, carretas agrícolas, escavadeiras hidráulicas, grades aradoras e niveladoras, ensiladeiras, retroescavadeiras, roçadeiras, pulverizadores, perfuradores de solo, colhedoras de milho, distribuidores de sementes e adubo, entre outros itens.

O senador Márcio Bittar enfatizou a relevância das emendas parlamentares para o desenvolvimento da agricultura no estado. “A melhor coisa para um parlamentar é ver suas emendas chegando na base. Este investimento é essencial para garantir que nossos agricultores tenham acesso à tecnologia necessária para aumentar sua produtividade e competitividade no mercado”, ressaltou.



O governador Gladson Cameli reafirmou seu compromisso com o agronegócio e a agricultura familiar, destacando que tais iniciativas são cruciais para a permanência das famílias no campo e para o desenvolvimento sustentável do estado.

Produtores esperançosos

José Waldo, mais conhecido como Bigode, é um nome respeitado entre os moradores dos ramais Costa e Silva, Canta Galo, Vertente e da Estrada Velha, de Porto Acre. Como representante desses parceiros, dedica sua vida ao cultivo de café, atividade que desempenha com determinação, com outros sete produtores da região.



Bigode destaca a importância do apoio governamental para o desenvolvimento de sua comunidade. Para ele, a ação representa um marco de união e colaboração entre governo, prefeitura e agricultores.

“É uma satisfação muito grande ser um representante da minha comunidade e ver que nossas reivindicações estão sendo atendidas. A entrega de hoje vai beneficiar diretamente nosso grupo de produtores de café”, afirma Bigode, com um grande sorriso. Ele ressalta a importância da recuperação do ramal para a comunidade e agradece os esforços da prefeitura e do governo em proporcionar melhorias, como o tanque de água, fundamental para a produção, especialmente durante o verão.



Bigode expressou sua gratidão pelo apoio recebido e enfatizou que o pequeno produtor rural precisa apenas de ajuda e suporte para prosperar. “Nós sabemos trabalhar, só precisamos de uma ajuda, e é justamente essa ajuda, através do governo e da prefeitura, que vai nos permitir avançar”, disse, com esperança.

Anfitrião do evento, o secretário de Agricultura, José Luís Tchê, demonstrou sua satisfação: “Não podíamos perder essa emenda e deixar nossos pequenos produtores sem esses recursos. Conseguimos, em tempo hábil, recuperar e liberar R$ 5,6 milhões. Isso é um sonho que se torna realidade. Vivemos numa era de agricultura com muita tecnologia, então o problema não é mais a tecnologia, mas o clima. Por isso, é também crucial preparar tanques e açudes o mais rápido possível, para garantir água aos nossos pequenos produtores”.



A entrega do maquinário representa um marco importante para o agronegócio no Acre, refletindo a união de esforços entre os governos estadual e federal para promover o desenvolvimento rural e a melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares.

