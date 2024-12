Instituto Maria Matos promove evento com o apoio de Alan Rick e Jairo Cassiano

Crianças e adolescentes que fazem parte da Escolinha de futebol do Instituto Léo Moura, em Sena Madureira, foram agraciadas com um dia de lazer em comemoração ao Natal com direito a vários brindes e a presença marcante do papai Noel. O evento foi promovido pelo Instituto Maria Matos e ocorreu nas dependências do Estádio municipal José Marreiro Filho, o “Marreirão”.

Com emenda destinada pelo senador Alan Rick (UB) a escolinha de Futebol foi implantada em Sena através de um pedido do ex-prefeito Jairo Cassiano. Atualmente, cerca de 200 alunos são atendidos gratuitamente. “Esse é um trabalho social feito a muitas mãos. Quero agradecer o Instituto Maria Matos que tem como presidente a Edgardina Matos e também o nosso senador Alan Rick pela parceria. Além dos nossos jovens atletas, recebemos também a escolinha de futebol de Manoel Urbano que tem como coordenador o professor Esquina. Vamos continuar focando no Esporte porque o esporte é vida e garante a inclusão social”, destacou Jairo Cassiano.

Ao longo do dia, as crianças e adolescentes participaram de várias brincadeiras, além das atividades esportivas.

O evento foi bastante prestigiado e contou com a presença do pastor Macilo Levi, vereador Carlos Vale, pastor Mano Rufino, Edgardina Matos, presidente do Instituto Maria Matos, pais dos alunos, dentre outros convidados.

Instalado há mais de um ano em Sena Madureira, o Instituto Maria Matos homenageia a sogra de Jairo Cassiano. Em vida, ela desenvolveu juntamente com o padre Paolino várias ações sociais, atendendo principalmente os moradores mais necessitados.

