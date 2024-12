Instituto de Identificação realiza ação de Natal em Sena Madureira

Em clima de celebração e solidariedade, o Instituto de Identificação promoveu, nesta semana, uma ação especial de Natal no município de Sena Madureira. A iniciativa foi possível graças à parceria com a Delegacia de Polícia Civil local, representada pelos delegados Thiago Parentes e Rivânia, que têm se destacado como apoiadores constantes em atividades voltadas à comunidade.

O evento contou com a participação ativa da equipe do posto do Instituto de Identificação, liderada pelo coordenador Carlos Ferrari e pela atendente Maria Irene. Ambos são reconhecidos pela abordagem humanizada no atendimento aos moradores de Sena Madureira, bem como de municípios vizinhos e comunidades isoladas da região.

A unidade oferece serviços essenciais de segunda a sexta-feira, com a distribuição de senhas a partir das 7h. Esse compromisso diário reforça a missão de levar cidadania e dignidade a quem precisa.

A ação de Natal trouxe um momento especial para os cidadãos, reafirmando a importância de iniciativas que vão além do serviço técnico, promovendo o bem-estar e o espírito comunitário. O evento simboliza o empenho do Instituto de Identificação em atender as necessidades da população, especialmente em épocas tão significativas como o Natal.

Por Pelegrino Sobrinho Colaborador AcreOnline.net

