Instituto de Identificação de Sena Madureira recebe novos equipamentos para melhorar atendimentos

O Instituto de Identificação de Sena Madureira recebeu novos equipamentos para otimizar a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A iniciativa visa aprimorar o atendimento à população, fortalecendo a estrutura do posto localizado na Delegacia Geral de Polícia Civil da cidade.

Carlos Ferrari, coordenador do posto, destacou os esforços do Governo do Estado, representados pelo diretor-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, e pelo diretor do Instituto de Identificação, Júnior César. Segundo ele, as melhorias têm beneficiado não apenas Sena Madureira, mas também outras unidades do estado.

Em 2024, o posto já realizou 3.524 atendimentos até a data de hoje. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, oferecendo mais agilidade e eficiência à população.

Por Pelegrino Sobrinho- Colaborador do Acreonline.net

