Instituto de Identificação de Sena Madureira realiza ação especial para o Dia das Crianças

O Instituto de Identificação de Sena Madureira, em comemoração ao Dia das Crianças, que é realizado em 12 de outubro, realizou uma ação especial para a comunidade. Na última quinta-feira, as crianças que visitaram o posto de identificação foram presenteadas com chocolates e brinquedos, em uma iniciativa promovida por todos do setor.

A ação foi organizada por Carlos Ferrari, atual coordenador do Instituto de Identificação desde março deste ano, e sua colega de trabalho, Maria Irene, que atuou ao lado de Carlos para tornar esse momento mais especial para as crianças de Sena Madureira.

Além da comemoração do Dia das Crianças, Carlos participou de uma experiência pessoal marcante: ele teve a honra de confeccionar a Carteira de Identidade Nacional (CIN) de seu filho de apenas 10 meses de vida.

Carlos também aprovou uma ocasião para reforçar o compromisso do Instituto em continuar prestando um serviço de qualidade à população. Os atendimentos no posto de identificação ocorreram de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Ele destacou a importância de que aqueles que solicitaram uma nova identidade há mais de 30 dias compareçam ao posto, localizado na Delegacia Geral de Polícia.

A equipe do Instituto segue trabalhando para garantir que os serviços sejam prestados de forma ágil e eficiente.

Por Pelegrino Sobrinho colaborador do Acreonline.net

