INSS retoma atendimento em Sena Madureira, atendendo às reivindicações da comunidade

Após um longo período sem atendimento local, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) voltou a atender a comunidade de Sena Madureira. A medida é resultado direto das reivindicações persistentes dos moradores e vereadores do município, que enfrentavam grandes dificuldades devido à necessidade de se deslocar até Rio Branco para resolver questões relacionadas ao INSS.

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, decidiu atender aos pedidos da comunidade de Sena Madureira, enviando um funcionário para prestar os serviços necessários. Essa decisão representa um alívio para os moradores, que vinham arcando com custos financeiros elevados para obter atendimento na capital do estado.

Os vereadores de Sena Madureira desempenharam um papel fundamental na retomada do atendimento, enviando centenas de reivindicações ao INSS. O esforço persistente finalmente resultou na designação de um funcionário para a cidade, um passo importante, embora ainda insuficiente, para atender à demanda local.

Para muitos moradores de Sena Madureira, a retomada do atendimento do INSS na cidade significa uma melhoria significativa na qualidade de vida. A comunidade, que depende dos benefícios oferecidos pela instituição, agora pode acessar os serviços com mais facilidade e menor custo. Isso é particularmente importante para os mais vulneráveis, que não dispunham de recursos para se deslocar até Rio Branco.

Apesar da presença de um funcionário ser um avanço, a demanda por serviços do INSS em Sena Madureira continua alta. A comunidade espera que mais recursos e funcionários sejam alocados para garantir um atendimento adequado e eficiente. Os vereadores e líderes comunitários continuarão a pressionar por melhorias, buscando assegurar que todos os moradores possam acessar os benefícios do INSS sem precisar sair da cidade.

A decisão do presidente do INSS de retomar o atendimento em Sena Madureira é um passo importante para atender às necessidades da comunidade. A medida já trouxe alívio para muitos moradores, mas a luta por um atendimento mais completo e eficiente continua. Os esforços da comunidade e de seus representantes são um exemplo de como a mobilização e a persistência podem resultar em melhorias significativas para todos.

Por Ronaldo Duarte – Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram