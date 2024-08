INSS: novas regras para bloqueio e suspensão do benefício Como agir se seu benefício for bloqueado

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou recentemente uma série de alterações significativas nas diretrizes que regem o bloqueio e a suspensão de benefícios previdenciários.

Essas novas regras visam aprimorar a segurança do sistema e proteger os segurados contra fraudes e golpes cada vez mais sofisticados.

Com o aumento alarmante das tentativas de fraude, tornou-se imperativo adotar medidas mais rigorosas para salvaguardar os recursos destinados a milhões de brasileiros que dependem dos benefícios do INSS.

A entidade enfrenta desafios contínuos para garantir que os pagamentos sejam direcionados exclusivamente a quem possui direito legítimo.

Novas regras para bloqueio imediato de benefícios

De acordo com as novas regras, qualquer suspeita de irregularidade resultará no bloqueio imediato do benefício em questão. Essa medida visa reduzir o tempo de exposição a fraudes e garantir um processo justo para todas as partes envolvidas.

Uma vez notificado pelo INSS, o segurado terá um prazo de até 30 dias para apresentar a documentação necessária e comprovar a regularidade de seu benefício.

Após a entrega dos documentos, o Instituto disporá de mais 30 dias para analisar o caso e decidir se o benefício será desbloqueado ou suspenso definitivamente.

Prazos e consequências do procedimento de bloqueio

Se o INSS não cumprir o prazo de 30 dias para avaliar a documentação apresentada, o benefício será automaticamente desbloqueado, desde que o segurado tenha apresentado sua defesa dentro do prazo estipulado.

No entanto, caso o segurado não apresente sua defesa dentro do período estabelecido, o bloqueio será efetivado sem possibilidade de recurso junto ao Conselho de Recursos de Previdência Social.

Veja o que fazer se o seu benefício for bloqueado

Se seu benefício for bloqueado pelo INSS, é vital agir prontamente. O Instituto realiza verificações de inconsistências, como a falta de registro do CPF do segurado na Receita Federal. Ao receber a notificação, você deve agendar uma visita ao INSS dentro do prazo de 30 dias.

O agendamento pode ser feito através do Portal Meu INSS ou pelo telefone 135. Durante a visita agendada, é necessário apresentar todos os documentos solicitados para corrigir a pendência identificada.

Após a apresentação dos documentos, o INSS terá 30 dias para revisar a situação e decidir sobre o desbloqueio do benefício. Caso esse prazo não seja cumprido, o benefício será automaticamente desbloqueado, desde que você tenha apresentado sua defesa dentro do prazo estipulado.]

Opções em caso de suspensão do benefício

Se, após a análise, o INSS decidir pela suspensão definitiva do benefício, você poderá recorrer judicialmente. No entanto, é fundamental manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Instituto para evitar problemas futuros e possíveis bloqueios indevidos.

