INSS inicia pagamentos acima do mínimo; Veja calendário!

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o órgão responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários e assistenciais no Brasil. Esses benefícios são essenciais para milhões de brasileiros que dependem dessa renda para seu sustento.

Vale ressaltar que o calendário de pagamentos do INSS é divulgado anualmente e organizado de acordo com o número final do benefício.

Aposentados e pensionistas com benefício Final 6 podem receber nesta segunda-feira, dia 01. Também recebem hoje os aposentados cujos proventos são acima do salário mínimo e têm benefícios de finais 1 e 6.

Também já podem receber todos os beneficiários que residem no Rio Grande do Sul que foram atingidos pelas fortes chuvas que inundaram o estado em maio. A antecipação do calendário de pagamentos na região vai até acabar o estado de calamidade pública no estado.

Atualmente, o INSS paga 40.088.985 de benefícios. Desse total, cerca de 28 milhões ou 70% do total recebe benefícios de até um salário mínimo (R$ 1.412). Outros 12,3 milhões ganham acima do piso nacional.

Na leitura a seguir, vamos mostrar o calendário de pagamentos para junho/julho de 2024, quem tem direito a receber, e outras informações relevantes.

Acompanhe!

Quem tem direito aos benefícios do INSS?

Antes de tudo, os principais beneficiários do INSS incluem:

Aposentados: Pessoas que atingiram os requisitos para aposentadoria por idade, tempo de contribuição, aposentadoria especial ou por invalidez.

Pensionistas: Dependentes de segurados falecidos que recebem a pensão por morte.

Beneficiários de Auxílios: Inclui auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio reclusão.

Beneficiários de BPC/LOAS: Pessoas idosas ou com deficiência que não têm condições de prover sua própria manutenção ou tê-la provida por sua família, recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou Benefício Assistencial ao Idoso e à Pessoa com Deficiência (LOAS).

Como funciona o calendário de pagamentos?

O calendário de pagamentos do INSS é dividido em dois grupos:

Benefícios até um salário mínimo: Os pagamentos para este grupo são realizados nos cinco últimos dias úteis do mês corrente e nos cinco primeiros dias úteis do mês seguinte.

Benefícios acima de um salário mínimo: Os pagamentos para este grupo são realizados nos cinco primeiros dias úteis do mês seguinte ao mês de competência.

Calendário de Pagamentos para Junho/Julho

Quem recebe até um Salário Mínimo

Final do Benefício

Data de Pagamento

1

24 de junho

2

25 de junho

3

26 de junho

4

27 de junho

5

28 de junho

6

1 de julho

7

2 de julho

8

3 de julho

9

4 de julho

0

5 de julho

Quem recebe acima de um Salário Mínimo

Final do Benefício

Data de Pagamento

1 e 6

1 de julho

2 e 7

2 de julho

3 e 8

3 de julho

4 e 9

4 de julho

5 e 0

5 de julho

Como Consultar?

Os beneficiários podem consultar o calendário de pagamentos e outras informações importantes através dos seguintes canais:

Site do INSS: Acesse o portal oficial do INSS para verificar o calendário de pagamentos, consultar extratos e obter informações sobre os benefícios.

Meu INSS: Aplicativo disponível para Android e iOS que permite o acesso a diversos serviços e informações, incluindo o calendário de pagamentos.

Central de Atendimento 135: Atendimento telefônico para tirar dúvidas e obter informações sobre benefícios e calendários.

Por Jornal Contabil

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram