Inscrições para Casamento Coletivo em Cruzeiro do Sul iniciam nesta quarta-feira, 3

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) realizará nova edição do Casamento Coletivo em Cruzeiro do Sul. As inscrições serão realizadas nos dias 3, 4, 5, 8 e 9 de julho, no CRIE, edifício Barão do Rio Branco, ao lado dos Correios, das 8h às 14h. A cerimônia acontecerá no dia 3 de agosto, às 17h, no Parque de Exposição, durante a tradicional festa da cidade, a ExpoJuruá.

O Casamento Coletivo faz parte do Projeto Cidadão, programa social do Poder Judiciário do Acre executado há mais de 30 anos. Para esta edição estão sendo disponibilizadas 400 vagas e podem se inscrever noivos moradores de regiões adjacentes. Os noivos devem levar os documentos abaixo no momento da inscrição:

Noivos solteiros

Certidão de Nascimento original (legivel e sem rasura), comprovante de endereço, RG e CPF (original e cópia).

Noivos Divorciados

Certidão de Casamento original com Averbação do

Divórcio (legível sem rasura), cópia do processo ou sentença do divórcio (parte referente à partilha de bens), comprovante de endereço, RG e CPF (original e cópia).

Noivos Menores de Idade (entre 16 a 18 anos incompletos)

Certidão de Nascimento original (legível e sem rasura), comprovante de endereço, presença dos pais portando RG e CPF (original e cópia). Em caso de responsáveis falecidos, apresentar Certidão de Óbito. Em caso de pais ausentes, apresentar consentimento por escrito do responsável

*E importante que as certidões estejam atualizadas há 6 meses.

