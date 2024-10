Inscrições abertas para seleção de bolsistas Pibid no Ifac

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com inscrições abertas, até o dia 28 de outubro, para o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid). Ao todo, estão sendo oferecidas 216 vagas para estudantes dos cursos superiores de Licenciatura em Matemática (Campus Rio Branco), Ciências Biológicas (Campus Rio Branco), Matemática (Campus Cruzeiro do Sul) e Física (Campus Cruzeiro do Sul). Os aprovados receberão bolsa mensal no valor de R$ 700.

As inscrições serão realizadas exclusivamente via email, conforme edital complementar, e estarão abertas no período de 18 a 28 de outubro de 2024. Os candidatos deverão encaminhar para o e-mail: [email protected] a ficha de inscrição (Anexo III do edital), e toda a documentação exigida de acordo com o item 3.4 do edital.

Entre as atribuições do bolsista de iniciação à docência, ele deve realizar as atividades planejadas juntamente com o supervisor e o coordenador de área, com dedicação de carga horária mínima de 10 horas semanais ao programa, além de participar de pesquisas e de projetos de extensão propostas e registrar as atividades em relatórios ou em relato de experiência, conforme definido pela Capes.

O quadro abaixo apresenta as vagas para cada subprojeto:

bolsas-pibid-vagas.png

Sobre o Pibid – O Programa integra a Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação com a finalidade fomentar a iniciação à docência, proporcionando a inserção no cotidiano das escolas públicas de educação básica dos estudantes da primeira metade dos cursos de licenciatura. Além disso, o Pibid contribui para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior. O projeto é financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Para conferir o cronograma e saber mais informações sobre os documentos necessários para inscrição, basta acessar os editais disponíveis nos links abaixo:

Edital – Programa de Iniciação à Docência: editais.ifac.edu.br/edital/visualizacao/6196/

Edital complementar com retificações: SEI/IFAC – 1013618 – Edital Complementar

Acompanhe a página do edital pelo link Editais do IFAC

