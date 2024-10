Indígenas travam luta corporal no interior do Acre-Veja o Vídeo

Na manhã desta terça-feira, 22, segundo informações moradores do município de Feijó, no interior do Acre, presenciaram uma confusão envolvendo três indígenas, que estariam supostamente embriagados. A briga resultou em uma luta corporal no meio da rua, chamando a atenção de várias pessoas que passavam pelo local.

As causas do confronto ainda não foram esclarecidas, mas populares relataram que a situação foi rapidamente contida, sem registro de feridos graves. A polícia foi acionada para apurar o ocorrido e garantir a segurança dos envolvidos e da comunidade.

O consumo de álcool entre indígenas tem sido uma preocupação constante para autoridades locais, que discutem políticas públicas para auxiliar na prevenção de situações de vulnerabilidade e risco social.

