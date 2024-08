Indígena é baleado por facção rival no interior do Acre

Um indígena de 24 anos, Edilson Olavo Jaminawa, foi atingido por um tiro de escopeta no abdômen após uma invasão a uma aldeia no município de Assis Brasil, no interior do Acre. Segundo informações da polícia, membros de uma facção rival teriam realizado o ataque, pois Edilson estaria envolvido com outra facção rival.O crime aconteceu quando duas pessoas chegaram ao local em uma motocicleta e atiraram contra a vítima.

Edilson já era procurado pela polícia, com um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Após ser baleado, ele foi transferido para o hospital de Brasileia, onde permanece internado sob escolta policial.

Por Acreonline.net

