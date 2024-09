Imprensa acreana tem até o dia 20 de outubro para produzir reportagens que concorrerão ao prêmio de Comunicação do Governo do Acre

Profissionais da imprensa e estudantes de jornalismo do Acre têm até o dia 20 de outubro para publicarem reportagens nos veículos de comunicação de jornalismo do estado do Acre (jornal, rádio, telejornal, sites, portais, etc).

As inscrições deverão ser realizadas no período de 21 a 31 de outubro de 2024, no site https://agencia.ac.gov.br/premiodecomunicacao/. Em caso de dúvida ou dificuldade na inscrição, basta entrar em contato via e-mail [email protected].

“A nossa expectativa é que esse ano nós tenhamos ainda mais escritos do que nós tivemos no ano passado e vamos continuar trabalhando para que possamos dar a mesma isenção e credibilidade para o prêmio, assim como foi a primeira edição, que foi marcada por trabalhos vencedores que foram muito bons!”, destacou a secretária de Comunicação, Nayara Lessa.



A premiação para os primeiros colocados nas modalidades Texto, Áudio, Telejornalismo, Web Vídeo e Foto é de R$ 15 mil. Para os classificados em segundo lugar, a bonificação é de R$ 5 mil. Na categoria Estudante, o prêmio para o primeiro colocado será de R$ 5 mil, e R$ 2 mil para o segundo. Serão, ao todo, R$ 107 mil em prêmios.

Sobre a premiação, a gestora acrescentou que, além de ser um ganho financeiro, é também um importante marco na carreira profissional. “Não percam essa chance pois, além de ser uma oportunidade em dinheiro, também é algo que pode ser colocado no seu currículo. Isso tem um peso, de ganhar um prêmio de um governo de Estado. E este ano teremos uma nova categoria, de web vídeo. Então, todos os sites, portais podem ter essa categoria a mais para poder se inscrever e concorrer, ressaltou a titular da Secom.

Com alcance em todo o Acre, o Prêmio de Comunicação do Governo do Estado busca estimular e valorizar a produção jornalística que contenha conteúdos que contribuam para o cumprimento do dever constitucional de dar publicidade aos atos e ações de governo, de relevância para a sociedade acreana, estimulando a comunicação social nas mais diversas áreas, como agricultura, educação, cultura, cidadania, direitos humanos, meio ambiente, segurança pública e turismo, entre outras.

Categorias

O 2º Prêmio de Comunicação do Governo do Estado do Acre que este ano homenageia a jornalista Val Sales, falecida em 2017, concederá, ao todo, R$ 107 mil em premiações, e contemplará as seguintes modalidades:

– Texto: matérias publicadas por profissionais em veículos impressos (jornais e revistas) sediados no Acre, bem como em portais, sites de notícias ou mídias digitais;

– Áudio: conteúdos jornalísticos veiculados por profissionais em emissoras de rádio sediadas no Acre ou podcasts produzidos no Acre e publicados em plataformas de streaming ou digitais;

– Telejornalismo: conteúdos jornalísticos veiculados por profissionais em canais de televisão sediados no Acre;

– Web vídeo: vídeos produzidos no Acre e publicados em canais de jornalismo nas plataformas digitais;

– Foto: fotos publicadas por profissionais em matéria de veículos impressos (jornais, revistas ou outros) ou virtuais (blogs, sites, portais).

– Estudante: concedido à melhor reportagem, produzida em texto, áudio ou vídeo, por acadêmico da área jornalística ou áreas afins, publicada em jornal impresso ou portais digitais sediados no Acre, observando-se as peculiaridades técnicas adequadas a cada meio e canal de comunicação.

Regulamento

Os trabalhos inscritos serão avaliados e receberão pontuação conforme o grau de adequação e atendimento aos diversos critérios enumerados no regulamento.

Serão avaliados, ainda, nas peças inscritas, os seguintes aspectos: grau de conexão da pauta com a promoção à cidadania, relevância da pauta escolhida no contexto regional, originalidade na abordagem desenvolvida e apuro técnico na produção do material.

O julgamento dos trabalhos inscritos será feito mediante atribuição, por júri nomeado para esse fim, de notas de zero a dez, fracionadas ou não, observando-se os critérios estabelecidos no regulamento.

Em caso de empate na definição dos vencedores, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nessa ordem: maior pontuação nos aspectos jornalísticos, maior pontuação nos aspectos técnicos e autor com maior idade no último dia de inscrição no concurso.

Etapas

1ª Etapa – Pré-seleção: de 4 a 8 de novembro de 2024.

2ª Etapa – Avaliação do júri: de 11 a 18 de novembro de 2024.

3ª Etapa – Premiação: 28 de novembro de 2024.

Por Fhaidy Acosta-Agência de Notícias do Acre

Foto: Neto Lucena/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram