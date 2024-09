IMAGESN FORTES: Vídeo-Mostra o momento em que garota morre em trágico acidente

O grave acidente de trânsito resultou na morte de uma jovem nessa manhã de segunda-feira, 02, no Centro de Rolim de Moura.

A fatalidade ocorreu no cruzamento da Rua Barão de Melgaço com Avenida Macapá.

A vítima Luciene ocupava uma motoneta Honda Biz quando ocorreu a colisão com um caminhão basculante.

Logo após o impacto, o caminhão passa por cima da moto e ela pega fogo. O fogo foi controlado por um popular, que utilizou um extintor.

A dinâmica do acidente, segundo as primeiras informações, é de que a jovem seguia pela Rua Barão de Melgaço e o motorista do caminhão pela Avenida Macapá, sentido Av. Norte Sul.

Rondônia Atual

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram