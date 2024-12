IMAGENS FORTES-VÍDEO: Mulher invade hospital e dá 30 facadas paciente internado no Paraná

Uma mulher invadiu o Hospital Municipal de Quedas do Iguaçu, no sudoeste do Paraná, e atingiu um homem em uma maca com ao menos 30 facadas. Ele sobreviveu ao ataque.

No vídeo, a mulher vai até a maca do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no corredor do hospital, e esfaqueia o homem. Outras pessoas que estavam no local se afastam da maca enquanto a mulher continua o ataque. O homem tenta se defender.

O homem havia sido levado ao hospital municipal da cidade na terça-feira (3) instantes após ter sido esfaqueado pela mesma mulher em outro ponto da cidade.

As agressões duram cerca de um minuto até que os socorristas conseguem tirar a maca do local. A mulher permaneceu com a faca na mão até a chegada da polícia ao hospital.

Para a Polícia Civil, a mulher afirmou que o homem é um amigo com quem ela iria dividir o aluguel e que ele tentou agarrá-la e a ameaçou, o que a levou a esfaquear a vítima. Ela foi presa em flagrante pelas agressões e deve responder por tentativa de homicídio.

A identificação da vítima e da agressora não foram divulgadas pela investigação.

O homem foi atingido na cabeça, peito e pescoço. Ele foi levado ao Hospital Universitário de Cascavel, no oeste do estado, e apesar dos ferimentos não corre risco de vida, segundo a Prefeitura de Quedas do Iguaçu.

Para o g1, a prefeitura informou que ao entrar no hospital, a mulher não levantou suspeitas. A faca estava escondida em uma bolsa. A prefeitura afirmou ainda que o local possui segurança patrimonial e que o caso foi “um fato esporádico, isolado” e que vai apurar possível falha na segurança.

