IMAGENS FORTES (VÍDEO): Mulher com bebê de colo são atingidos por motociclista no AM

Na noite da última quarta-feira (28), o vídeo de uma mulher com uma criança no colo sendo atropelada começou a circular nas redes sociais. O caso teria ocorrido na rua Oscar Boreal, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

As imagens, registradas por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial, mostram o momento em que duas mulheres, uma delas carregando um bebê no colo, foram violentamente atropeladas por um entregador em uma motocicleta que trafegava em alta velocidade. O vídeo mostra o veículo invadindo a calçada e atingindo as vítimas enquanto o condutor fazia a curva da avenida.

O impacto da colisão foi tão forte que a mulher que segurava a criança foi arremessada contra a parede do comércio. Populares que estavam nas proximidades rapidamente correram para socorrer as vítimas, enquanto o motociclista, após se levantar, se afastou do local.

Outras câmeras de segurança registraram o momento tenso em que pessoas que quase foram atingidas conseguiram desviar do veículo por uma fração de segundos, evitando uma tragédia ainda maior.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas.

