IMAGENS FORTES (Vídeo): Jovem termina com facão cravado no rosto por causa de briga do namorado

Uma jovem foi submetida a uma cirurgia de emergência após uma violenta briga que ocorreu na tarde da última quinta-feira, 4 de julho, em um parque no bairro La Cruz, Sahagún, Córdoba – Colômbia.

Durante a confusão, a jovem foi atacada e teve um facão cravado na têmpora. Em um vídeo gravado por testemunhas, a vítima aparece tentando acalmar o rapaz, que seria o namorado dela, antes dele partir pra cima de um outro usuário de drogas na praça. No entanto, ao tentar defendê-lo, a moça apenas atrai a fúria do rival que parte pra cima dela e crava a faca no rosto da guria.

O agressor ainda tenta puxar a arma branca, mas o cabo acaba se soltando e a lâmina continua cravada na cabeça da jovem moça. Tocador de vídeo 00:38 01:45 Segundo testemunhas, o agressor, um adolescente de 17 anos, também ficou ferido e foi detido enquanto recebia atendimento médico na ESE CAMU San Rafael de Sahagún. Ele foi identificado pela comunidade local.

As primeiras investigações das autoridades locais indicam que a briga entre os adolescentes pode estar relacionada ao consumo de drogas ilícitas. A major Joselina Majul, chefe da Seção de Proteção e Serviços Especiais da Polícia de Córdoba, enfatizou a necessidade de proteção tanto para a vítima quanto para o agressor: “É importante ativar a via de proteção tanto para a vítima quanto para o agressor. A vítima está recebendo atendimento médico, enquanto o agressor foi detido e está em processo de processo. Pedimos à comunidade que cuide de nossas crianças e adolescentes.”

A jovem, originária de Medellín, foi levada para a clínica da Fundación Amigos de la Salud, em Montería, onde passou por uma cirurgia de emergência. Ela está estável após a cirurgia e permanece sob observação médica. O adolescente agressor foi inicialmente preso pelo crime de lesão corporal, mas devido à gravidade do ferimento, poderá responder por tentativa de homicídio. O caso foi denunciado ao Ministério Público e ao Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar, considerando que ambos os envolvidos são menores de idade. Este incidente destaca a crescente preocupação com a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes na região, especialmente em relação ao envolvimento com drogas ilícitas.

As autoridades continuam investigando o caso e reforçam o apelo à comunidade para que fiquem atentos e cuidem dos jovens, buscando prevenir situações de violência e garantir um ambiente mais seguro para todos.

CM7

