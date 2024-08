IMAGENS FORTES: (VÍDEO): jovem é executado com mais de 70 tiros no Residencial Vista Alegre

Um vídeo chocante que circula nas redes sociais nesta quarta-feira (07) mostra o estado em que o corpo de um jovem, identificado como Rafael Santos, ficou após receber mais de 70 tiros. O crime brutal ocorreu no Residencial Vista Alegre, no Vale das Palmeiras 2, bairro Cristo Redentor, em João Pessoa (PA), na madrugada do último domingo (4). De acordo com informações da Polícia Civil, Rafael recebeu tiros de espingarda e outras armas.

Suspeita-se que o ataque tenha sido realizado por pistoleiros pertencentes a uma facção criminosa. O caso será investigado para que a motivação do crime seja revelada. Rafael deixa um filho de 3 anos de idade.

P

or CM7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram