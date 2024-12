IMAGENS FORTES: Vídeo impactante mostra acidente de avião na Coreia do Sul que fez 179 mortos

Um grave acidente aéreo ocorreu no Aeroporto Internacional de Muan, no sudoeste da Coreia do Sul, envolvendo uma aeronave da Jeju Air que transportava 181 pessoas. O avião saiu da pista durante o pouso e colidiu com um muro, resultando em 179 mortes confirmadas. A aeronave estava retornando de Bangcoc, na Tailândia, quando o acidente ocorreu.

O avião transportava 175 passageiros e seis comissários de bordo. Equipes de emergência foram acionadas imediatamente e concentraram seus esforços na seção traseira do avião, onde acreditavam haver sobreviventes presos. “Estamos concentrando nossos esforços na parte traseira da aeronave, onde acreditamos que ainda possam haver sobreviventes”, afirmou um funcionário do aeroporto à agência Reuters.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pela agência de notícias Yonhap, uma pessoa foi resgatada com vida dos destroços. As operações de busca e resgate continuam em andamento, enquanto as equipes tentam localizar e salvar outros possíveis sobreviventes.

A causa do acidente ainda está sendo investigada. Rumores indicam que uma colisão com aves pode ter causado um mau funcionamento no trem de pouso da aeronave. No vídeo acima, o avião parece estar com o trem de pouso recolhido. “A avaliação inicial aponta para uma possível colisão com aves, que pode ter comprometido a operação do trem de pouso”, relataram fontes do aeroporto à Yonhap.

Após o incidente, foi iniciada uma operação de emergência em larga escala no Aeroporto Internacional de Muan. Diversas equipes de resgate estão atuando no local do acidente, enquanto protocolos emergenciais foram ativados. As autoridades estão coordenando esforços com várias agências para lidar com a situação de maneira eficaz.

Este acidente é considerado um dos mais graves da aviação recente na Coreia do Sul. As autoridades do aeroporto estabeleceram um centro de gerenciamento de crise para coordenar os esforços de resgate e fornecer informações às famílias dos passageiros e tripulantes envolvidos no acidente.

Hospitais na região de Muan foram mobilizados para receber e tratar os sobreviventes, enquanto equipes médicas de emergência continuam a trabalhar no local do acidente. As autoridades aeronáuticas já iniciaram a coleta de evidências e documentos para determinar a sequência exata de eventos que levou a essa tragédia.

Fatores como as condições climáticas no momento do pouso e o histórico de manutenção da aeronave serão cruciais na investigação. Especialistas em aviação irão analisar os dados de voo e as comunicações entre a aeronave e o controle de tráfego aéreo para entender as circunstâncias que resultaram nesse acidente.

Por Lucas Rabello

