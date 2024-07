IMAGENS FORTES (Vídeo): Confronto Entre Facções Termina com traficante jogado dentro de fogueira

No último fim de semana, um ato de extrema brutalidade chocou as redes sociais e evidenciou a escalada da violência entre facções criminosas no Rio de Janeiro. Um vídeo perturbador mostra um homem, identificado como “Frango”, sendo alvo de diversos disparos de arma de fogo antes de ser jogado em uma fogueira acesa por traficantes rivais.

O confronto entre os criminosos ocorreu na noite de sábado (6), quando traficantes tentaram invadir o Complexo da Pedreira. Segundo relatos, a batalha aconteceu entre os complexos da Pedreira e do Chapadão, áreas disputadas pelas duas facções pelo controle do tráfico de drogas.

A execução de “Frango” reflete a falta de limites e humanidade na guerra entre os grupos criminosos. Ele teria ficado para trás durante a invasão e foi brutalmente morto. A polícia está investigando o caso para identificar os responsáveis por essa crueldade, destacando a urgência de medidas eficazes para combater a criminalidade e a violência urbana.

Por AcreOnline.net

