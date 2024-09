IMAGENS FORTES: Jovem trans é morta da pior maneira possível pelo namorado adolescente; veja vídeo

Um crime bárbaro abalou a cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, na última quinta-feira (29). Jullyane Fernandes, uma mulher transexual de 20 anos, foi brutalmente assassinada e esquartejada pelo próprio namorado, um adolescente de 16 anos.

O corpo da vítima foi encontrado em partes, espalhadas por diferentes locais no bairro Tiaraju. Jullyane, que era natural de Dom Pedrito, teve sua identidade confirmada através de investigações realizadas pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

O adolescente, que foi apreendido e confessou o crime, afirmou não saber a identidade completa da vítima, pois ela se apresentava apenas pelo nome social. A delegada Carolina Funchal Terres, responsável pelas diligências, coordenou as buscas que resultaram na apreensão do menor, localizado na casa de parentes no bairro Ibagé. As partes do corpo de Jullyane foram encontradas em dois pontos do bairro Tiaraju: o tronco foi deixado no pátio de uma residência, enquanto os membros superiores e inferiores foram escondidos em uma mala, abandonada às margens da avenida General Malet.

O adolescente foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento de Bagé (DPPA) e será apresentado ao Ministério Público e ao Judiciário para os devidos trâmites legais. O crime está sendo amplamente investigado, e as autoridades buscam entender as motivações por trás de tamanha brutalidade.

Por CM7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram