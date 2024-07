( VÍDEO) IMAGENS FORTES: Jovem morre atropelada por carreta

Uma jovem de 21 anos morreu atropelada por uma carreta na tarde desta terça-feira, na rotatória da Avenida Miguel Sutil, que dá acesso ao Bairro Coophamil, em Cuiabá. Câmeras de segurança da região registraram o acidente.

A vítima, identificada pelas iniciais M.C.M.O., conduzia uma motocicleta no momento do atropelamento. Nas imagens é possível ver que o corpo da jovem se desprende da carreta e cai no meio da pista.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), a carreta transitava em local proibido fora do horário permitido, o que configura infração média e resulta em multa de R$ 130,16 e perda de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O condutor da carreta foi multado e teve a Autorização Especial de Trânsito (AET) apreendida por estar vencida desde maio de 2023.

por atrocidades+18

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram