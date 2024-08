IMAGENS FORTES: Idoso é executado em plena luz do dia em avenida movimentada, no Amazonas

Na última segunda-feira (5), Wilmar Viana Filho, de 68 anos, foi executado na avenida Nações Unidas, no centro de Parintins, distante 369 km de Manaus. De acordo com informações, a vítima estava andando pela via, quando quatro homens, em duas motocicletas, abordaram o idoso.

Ele foi alvejado com cerca de quatro disparos de arma de fogo. Veja vídeo: Tocador de vídeo 00:23 01:01 A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do crime. A autoria e a motivação seguem desconhecidas. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas

cm7- Por Souza

