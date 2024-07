Imagens Fortes: Homem é executado a tiros em Cacoal

Na noite de sábado (29/06), um homem foi brutalmente assassinado em frente a uma residência na movimentada Avenida São Paulo, no centro de Cacoal, Rondônia. O crime, cometido por dois homens armados que chegaram em uma motocicleta, deixou a comunidade local alarmada e em busca de respostas.

Segundo relatos iniciais, pelo menos onze disparos foram efetuados, todos provenientes de pistolas calibre 9 mm. Imagens das câmeras de monitoramento revelaram o momento angustiante em que os assassinos dispararam contra a vítima, um empresário que estava acompanhado por outra pessoa durante o ataque.

As autoridades, incluindo a Polícia Civil e Militar, estão agora empenhadas na identificação e captura dos responsáveis por esse ato violento. Detalhes adicionais sobre o caso estão sendo investigados para esclarecer o motivo por trás do assassinato e se há ligação com outros incidentes recentes na região.

O crime tem gerado uma onda de consternação entre os residentes locais, que expressaram preocupação com a segurança pública na área. Medidas adicionais de vigilância e segurança estão sendo discutidas para evitar que tragédias como esta se repitam no futuro próximo.

por Atrocidades-18

