imagens fortes: Câmeras registram esfaqueamento em feira de Manaus Veja o vídeo

Um homem foi esfaqueado no peito na Feira do Produtor, na avenida Autaz Mirim, bairro Cidade Nova, em Manaus. Câmeras de segurança registraram o ataque, onde o agressor surge correndo e golpeia a vítima, que tenta reagir, mas logo percebe a gravidade do ferimento.

Um enfermeiro da Fametro prestou os primeiros socorros enquanto ambulâncias chegavam. A vítima foi levada ao hospital, mas seu estado de saúde e a motivação do ataque ainda não foram divulgados. A polícia investiga o caso e espera identificar o suspeito com as imagens de segurança.

Por Acreonline.net

