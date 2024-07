IMAGENS FORTE: (VÍDEO) : homem assassina ex-namorada a tiros na frente de bar e amigos

Imagens de câmeras de segurança flagaram o momento em que Felipe Silva de Almeida, 28, assassinou a ex-namorada, Aline Ribeiro da Rosa, com vários tiros em frente de um bar, no último domingo (21).

O crime aconteceu em Aracruz, no Espírito Santo. O vídeo mostra que o homem aparece andando no local e fala com a vítima que estava sentada na calçada. Uma pessoa ainda se aproxima e cumprimenta os dois.

Em seguida, Felipe saca uma arma da cintura e aponta em Aline. É possível perceber que a vítima ainda tentou se defender, mas recebeu mais tiros ainda. Outras pessoas estavam presentes no local e presenciaram o crime.

Após assassinar a ex, o homem fugiu. A polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Os médicos ainda encontraram Aline ainda com vida no local, mas ela não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informaçõs, uma amiga da vítima contou à polícia que o celular de Aline continha várias mensagens ameaçadoras e diversas ligações de Felipe. A PM conseguiu falar com o suspeito, por telefone, após o crime. Ele disse que matou Aline por “motivos passionais”.

Fonte: D24am.

