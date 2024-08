IMAGENS FORTES: Corpo é encontrado em área de mata AM

Na manhã da última quinta-feira (22), um corpo foi encontrado em uma área de mata próximo à Avenida Puraquequara, no bairro Puraquequara, zona Leste de Manaus. Segundo informações preliminares, o cadáver estava enrolado em uma lona e enterrado em uma cova rasa, sugerindo que o local foi escolhido para ocultar o crime.

O achado foi feito por moradores da região, que rapidamente acionaram as autoridades. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado ao local para realizar a remoção do corpo, que ainda não foi identificado. A polícia está investigando o caso, mas, até o momento, não há informações sobre a causa da morte ou possíveis suspeitos. A área onde o corpo foi encontrado é de difícil acesso, cercada por densa vegetação, o que dificultou a chegada das equipes de resgate junto ao Corpo de Bombeiros, para dar início à investigação. O isolamento do local e as circunstâncias do crime apontam para uma tentativa de esconder o corpo, aumentando a gravidade da situação.

Por cm7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram