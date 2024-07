Imagens Fortes: Duas pessoas morrem em acidente no interior do Acre

Na manhã deste domingo,14, um grave acidente ocorreu no Ramal Icuriã, município de Assis Brasil, no interior do Acre. segundo iformações três pessoas estavam em um quadriciclo retornando de uma festividade quando colidiram com um veículo que trafegava no sentido contrário. As vítimas, Erivan e Dejane, morreram no local.

O outro ocupante do quadriciclo foi socorrido e levado para o hospital da cidade em estado grave.

Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram