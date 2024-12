IMAGEM FORTE VÍDEO: Bateu no cara errado e leva facada no abdômen

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um jovem, aparentemente na faixa dos 20 anos, agredindo um senhor de idade em um bar, possivelmente em uma cidade do interior de Rondônia. No registro, o rapaz dá um tapa no rosto do homem, que reage imediatamente sacando uma faca e desferindo um golpe no abdômen do agressor.

O jovem, ferido, foi levado às pressas para o pronto-socorro da cidade. O caso chamou a atenção nas redes sociais e serve como alerta para situações de desrespeito e violência em locais públicos.

As autoridades ainda não confirmaram detalhes sobre o estado de saúde do rapaz ou se houve registro policial do ocorrido.

Acreonlien.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram