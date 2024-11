Ifac participa do lançamento da campanha Papai Noel dos Correios

No dia 06 de novembro, os Correios do Acre lançaram oficialmente a sua tradicional campanha de natal, o Papai Noel dos Correios. O evento aconteceu na creche Bem Te Vi, em Rio Branco, e contou com a participação da diretora de Articulação com a Sociedade, Alana Chocorosqui Fernandes, e da coordenadora de Arte, Cultura e Cidadania, Mariete Buriti, da Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal do Acre.

Por mais um ano o Ifac será parceiro da campanha, e em breve, a instituição receberá as cartinhas com os pedidos de presentes das crianças para que os servidores possam adotar.

Segundo a pró-reitora de Extensão, Luana Melo, a campanha Papai Noel dos Correios é motivo de grande alegria para o Ifac, pois permite à instituição cumprir seu compromisso social de uma forma muito especial.

“A cada ano, temos a oportunidade de nos aproximar ainda mais da comunidade, transformando os desejos e sonhos de muitas crianças em realidade através das cartinhas. É um privilégio fazer parte dessa jornada de solidariedade que fortalece nossos laços e incentiva a cidadania. Ao recebermos os pedidos das crianças, nossos servidores se tornam agentes diretos de esperança, proporcionando momentos de felicidade e união, valores que o Ifac busca cultivar em todas as suas ações”, afirma.

