Ifac abre inscrições para curso técnico em Agropecuária no município de Epitaciolândia

O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio do Processo Seletivo 2024/2, está com inscrições abertas para o curso técnico subsequente em Agropecuária. Ao todo, estão sendo ofertadas 34 vagas para o município de Epitaciolândia.

Conforme edital, as vagas serão preenchidas conforme ordem de chegada dos candidatos, na sede do Centro de Referência do Ifac, localizado na Escola Bela Flor.

Para se inscrever, os candidatos devem apresentar cópias e originais dos documentos: RG, CPF, comprovante de residência, Histórico Escolar do Ensino Médio, Certificado de Conclusão do Ensino Médio e uma foto 3×4 recente. A documentação deve ser entregue no período de 08h às 12h e 18h às 22h, de segunda-feira a sexta-feira.

O curso técnico subsequente em Agropecuária tem duração de três semestres e é destinado para pessoas que já concluíram o Ensino Médio. A capacitação tem como foco formar profissionais que desejam atuar em atividades de pecuária, produção agrícola ou agroindustrial, como também para atender a diversidade de demandas da cadeia produtiva agropecuária.

Dúvidas e demais informações podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected] ou junto ao Centro de Referência do Ifac em Epitaciolândia.

Foto: Alexandre Lima

