Ifac Abre 1.320 Vagas para Cursos Técnicos e Superiores: Saiba Como se Inscrever!

Estão sendo ofertadas 1.320 vagas para estudantes que vão iniciar o Ensino Médio em 2025 e para pessoas que já concluíram o Ensino Médio e desejam ampliar os estudos

As inscrições para o Processo Seletivo 2025/1 do Instituto Federal do Acre (Ifac) já estão abertas. Estão sendo ofertadas 1.320 vagas para cursos técnicos integrados, subsequentes e superiores, em Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá, Transacreana e Xapuri. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo link: https://selecoes.ifac.edu.br/

Conforme edital, as inscrições para os cursos técnicos integrados e subsequentes seguem até o dia 06 de dezembro. Já para os cursos superiores, os candidatos podem se inscrever até o dia 21 de janeiro de 2025.

A seleção de novos alunos para cursos técnicos integrados e subsequentes será realizada com base nas notas de Língua Portuguesa e Matemática presentes no Histórico Escolar dos candidatos.

Para os cursos superiores, a seletiva é feita a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para concorrer às vagas, os candidatos devem ter participado de alguma edição do Enem entre os anos de 2010 a 2024.

Cursos e vagas

Nesta edição estão sendo ofertadas 760 vagas para cursos técnicos integrados. Esta modalidade de ensino é destinada para estudantes que vão concluir o Ensino Fundamental em 2024 e iniciar o Ensino Médio em 2025.

É por meio dos cursos técnicos que os alunos do Ifac, além de cursarem as disciplinas básicas previstas para o Ensino Médio, também têm a oportunidade de realizar um curso técnico de sua escolha.

Cursos técnicos integrados (clique aqui e acesse o edital) / (clique aqui e acesse o edital em Libras)

Campus Cruzeiro do Sul (105 vagas)

Agropecuária (matutino): 35 vagas

Meio Ambiente (matutino): 35 vagas

Zootecnia (matutino): 35 vagas

Campus Rio Branco (175 vagas)

Edificações (matutino): 35 vagas

Informática para Internet (matutino): 70 vagas

Redes de Computadores (matutino): 70 vagas

Campus Sena Madureira (120 vagas)

Administração (matutino): 40 vagas

Agropecuária (matutino): 40 vagas

Informática (matutino): 40 vagas

Campus Tarauacá (160 vagas)

Administração (matutino): 40 vagas

Agricultura (matutino): 40 vagas

Comércio (matutino): 40 vagas

Florestas (matutino): 40 vagas

Campus Transacreana (80 vagas)

Alimentos (matutino): 40 vagas

Recursos Pesqueiros (matutino): 40 vagas

Campus Xapuri (120 vagas)

Agropecuária (matutino): 40 vagas

Alimentos (matutino): 40 vagas

Biotecnologia (matutino): 40 vagas

Também estão sendo ofertadas 240 vagas para cursos técnicos subsequentes, que são destinados para pessoas que já concluíram o Ensino Médio e desejam se capacitar profissionalmente. Nessa modalidade, as formações têm duração de até dois anos.

Cursos técnicos subsequentes (clique aqui e acesse o edital) / (clique aqui e acesse o edital em Libras)

Campus Rio Branco (120 vagas)

Administração (noturno): 40 vagas

Recursos Humanos (noturno): 40 vagas

Segurança do Trabalho (matutino): 40 vagas

Campus Transacreana (120 vagas)

Agroecologia (matutino): 40 vagas

Agropecuária (vespertino): 40 vagas

Zootecnia (vespertino): 40 vagas

Para o nível superior, o Ifac está ofertando 320 vagas para pessoas que já concluíram o Ensino Médio e desejam dar seguimento aos estudos e à carreira acadêmica. Os cursos em nível de bacharelado, licenciatura e tecnologia têm duração de até quatro anos.

Cursos superiores (clique aqui e acesse o edital) / (clique aqui e acesse o edital em Libras)

Campus Rio Branco (160 vagas)

Bacharelado em Administração (vespertino): 40 vagas

Licenciatura em Matemática (matutino): 40 vagas

Licenciatura em Ciências Biológicas (vespertino): 40 vagas

Tecnologia em Sistemas para Internet (vespertino): 40 vagas

Campus Sena Madureira (120 vagas)

Bacharelado em Zootecnia (integral): 40 vagas

Licenciatura em Física (noturno): 40 vagas

Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas (matutino): 40 vagas

Campus Xapuri (40 vagas)

Licenciatura em Ciências Biológicas (noturno): 40 vagas

Dúvidas e demais informações sobre a seletiva para cursos técnicos integrados e subsequentes devem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected]. Já para os cursos superiores, o e-mail de contato é [email protected].

