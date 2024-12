Idoso fica gravemente ferido após ser Pisoteado por vaca no interior do Acre

Na última segunda-feira (23), o agricultor Raimundo Soares Pereira, de 77 anos, foi atacado por uma vaca leiteira em sua propriedade, em Acrelândia. Durante o manejo dos animais, Raimundo caiu e foi pisoteado pela vaca, sofrendo ferimentos graves.

Sua esposa encontrou o agricultor caído no curral e familiares o levaram à Unidade Mista de Saúde de Acrelândia, onde recebeu os primeiros socorros. Após estabilizado, ele foi transferido para o pronto-socorro de Rio Branco.

Segundo a equipe médica, Raimundo sofreu suspeita de fratura e dilaceração no braço direito, além de hematomas e escoriações. Ele permanece em observação no setor de traumatologia, com estado de saúde considerado estável.

Por AcreOnline.net

