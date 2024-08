Idoso é Brutalmente Assassinado em Rio Branco

Na noite da última segunda-feira, 5, o idoso José Ribamar foi brutalmente assassinado em sua própria casa, localizada na Rua da Sanacre, no bairro Santa Inês, em Rio Branco. Segundo relatos de vizinhos, gritos foram ouvidos, mas ninguém imaginou a gravidade da situação.

Minutos depois, um dos vizinhos decidiu verificar o que estava acontecendo e encontrou José Ribamar já sem vida, vítima de espancamento com ripas na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ao chegar, os profissionais constataram o óbito.

A Polícia Civil iniciou imediatamente as investigações para esclarecer os detalhes do crime e identificar os responsáveis. A motivação do assassinato ainda é desconhecida.

A comunidade está chocada e em luto, enquanto as autoridades trabalham para trazer justiça ao caso.

Por Acreonline.net

