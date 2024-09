Idosas são presas acusadas mandar m4tar irmã e cunhado em disput4 de herança

Uma modificação ortográfica no título para a matéria se manter nas redes sociais ok.

Duas mulheres, de 65 e 68 anos, foram presas em flagrante em Acaraú, Ceará, acusadas de planejarem o assassinato de sua irmã mais nova, Albertina, de 58 anos, e do cunhado, Edmilson, de 51. O crime, ocorrido na madrugada No último domingo (25), teria sido motivado por uma disputa de herança, envolvendo um terreno e a casa das vítimas.

A polícia aponta que, após desavenças familiares, as suspeitas contrataram um executor para a prática do crime. Durante a operação, quatro celulares foram apreendidos e estão sendo analisados. O caso é tratado como duplo homicídio qualificado, e as suspeitas foram encaminhadas ao sistema prisional. As investigações seguem em andamento.

Por Ronaldo Duarte

