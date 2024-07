Identificado homem encontrado morto dento de geladeira

O homem encontrado morto dentro de uma geladeira abandonada em área de mata na última quarta-feira (24), foi identificado como sendo Ewerton Fonseca da Silva, 36. A vítima estava com o braço engessado, enroada em um saco e teria sido torturada. O corpo foi encontrado na avenida dos Oitis, Distrito Industrial II, zona leste da capital amazonense.

De acordo com a polícia, Ewerton era morador da área e foi torturado e agredido principalmente na região da cabeça. Ele também estava com o braço engessado. Ainda não há informações sobre a autoria do crime.

Durante o procedimenrto de perícia, um cachorro morto foi encontrado nas proximidades de onde estava a geladeira abandonada com o corpo do homem. A polícia acredita que o aninal não tenha ligação com a vítima, mas será investigado.

Fonte: D24am

